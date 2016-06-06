تصحيح أساطير إزالة الشعر مع الدكتورة شازيا علي

في عالمنا المعاصر يعتبر جمال المظهر مهماً تماماً كأهمية الجمال الداخلي، ولكن للتألق الحقيقي فلا بد لك من امتلاك الجانبين. وبالحديث عن جمال الشكل نجد أن لدى الفتاة العصرية الكثير لتهتم به كالعناية بالبشرة وبالشعر والجسم فيما تعيش حياة حافلة بالمشاغل. من منّا لا يحتاج إلى مساعدة في تبسيط الأمور وتسريع المهام عندما يتعلق الأمر بالاعتناء بالمظهر والجمال؟

براون واحدة من الأسماء التي ترتبط في ذهني بالتميز والتفوق في العناية بالمظهر – فكيف ستكون الحياة بدون أجهزة سيلك ابيل أو براون فيس أو منتجاتها للعناية بالشعر؟ لا شك أنها لن تكون سهلة بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة (زيارات عديدة إلى الصالونات). وبفضل نظرتها المستقبلية وإصغائها لاحتياجات الفتاة العصرية، تقدم براون باستمرار ابتكاراتها المتميزة وأجهزتها التي تلبي احتياجات الجمال المعاصرة فيما تقيم في الوقت ذاته حملات تشجع على الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي لتثق الفتيات بأنفسهن وجمالهن. تعاونت براون مع سيدتي.نت ومعي بهدف تمكين وتثقيف الجمهور فيما يتعلق بمشاكل البشرة وتقديم النصائح للفتيات حولها، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الجمال.

ولأنني طبيبة بشرة تستقبل عيادتي اعداداً كبيرة من المراجعين باستمرار، فإنني أدرك تماماً بأن هناك معلومات كثيرة مثيرة للجدل من حولنا، تسبب التشوش للناس وتجعلهم يتطلعون إلى معرفة الحقيقة مدعومة بالدليل العلمي. سنصحح اليوم مجموعة من تلك الأساطير الشائعة حول الجمال ونقدم لكم المعلومات الدقيقة الصحيحة بدلاً منها:

الحلاقة وإزالة الشعر بالآلة تجعل الشعر ينمو أكثر سماكة

الدكتورة شازيا علي: غير صحيح أبداً! فقوام الشعر (الحجم والسماكة) يحدد من خلال العوامل الجينية ومستويات الهرمونات في الجسم – وليس باختيارك لوسيلة إزالة الشعر الزائد.

تعمل الحلاقة على قص الشعر من مكان التقائه بالبشرة فقط ولا تؤثر على الجذور أبداً، ولكن عندما تنمو حافة الشعر من جديد يكون ملموسها أكثر خشونة من الشعر العادي، ولكنها تصبح أرق وأنعم مع الوقت. أما استخدام آلة إزالة الشعر، وبخاصة سيلك أبيل 9، فتنزع الشعر من الجذور بحيث لا يؤثر الأمر إطلاقاً على نمو وقوام الشعر أو البشرة.

ينبغي انتظار نمو الشعر إلى طول معيّن قبل إزالته.

الدكتورة شازيا علي: ينطبق ذلك على الشمع والخيط ولكن المعلومة خاطئة فيما يتعلق بإزالة الشعر بالآلة مع سيلك-أبيل 9. فهذه الآلة مزودة بتقنية دقيقة وملقط خاص يمكّنها من إزالة أقصر وأدق الشعرات على الإطلاق (حتى 0.5 ملم) مما يمنحك مستوى جديداً تماماً من الدقة في إزالة الشعر. ومع سيلك-أبيل 9 تحصيلين أيضاً على فرشاة التقشير الجديدة المرافقة، والتي يمكن استخدامها قبل او بعد إزالة الشعر لتضمن لك عدم نمو الشعر الصغير تحت الجلد والتالي تمنع ظهور الحبوب الناشئة عن ذلك وتضمن لك بشرة ناعمة حريرية.

ينمو الشعر أسرع بعد إزالته بالآلة.

الدكتورة شازيا علي: عند استخدام الآلة فإنك تنزعين الشعر من جذوره، ولهذا فلا يمكن للشعر أن ينمو أسرع. تحصلين على مدة 3-4 أسابيع من النعومة لبشرة خالية من الشعر، تماماً كاستخدام الشمع.

إزالة الشعر بالآلة تسبّب ظهور النقاط والحبوب الحمراء على البشرة ونمو الشعر تحت الجلد.

الدكتورة شازيا علي: بالطبع تظهر بقع حمراء ضئيلة للغاية عند نزع شعر الجسم من الجذور، وهو رد فعل طبيعي للجلد. يزول رد الفعل هذا خلال ساعة أو اثنتين، وعند استعمال آلة إزالة الشعر أثناء الاستحمام يمكنك التخفيف من هذا الاحمرار لأن البشرة تكون مرتاحة وتبدي رد فعل أخفّ. كما يمكنك استعمال كيس الجل البارد الذي يرافق لآلة ويقلل الاحمرار والبقع الحمراء، وكذلك استخدام فرشاة التقشير قبل إزالة الشعر مما يقلل الاحمرار والألم، ولهذا السبب ستكون فرشاة التقشير خيارك الأمثل.

الشعر النامي تحت الجلد هو في الواقع شعر ناعم ولكنه ملتفّ حول نفسه وعالق تحت الجلد. عندما تزيلين الشعر من جذوره فإن سطح الجلد يقفل تلقائياً وبالتالي لا يمكن للشعر الناعم أو الملتفّ دفع البشرة والخروج من سطحها فتبدأ الشعرة بالنمو تحت الجلد. وهنا يأتي دور تقشير البشرة باستمرار لمنع نمو الشعر أسفل الجلد.

إزالة الشعر بالآلة مؤلمة ولا يوجد أي شيء لتخفيف ألمه.

الدكتورة شازيا علي: اعتقد ان هذه هي الأسطورة الأكبر والأشهر حول إزالة الشعر بالآلة. صمم رأس آلة سيلك-أبيل 9 خصيصاً للاهتزاز أثناء إزالة الشعر، مما يربك الأعصاب في المنطقة ويقلل من الألم بشكل كبير. كما توفر سيلك-أبيل 9 كيساً من الجل يمكنك الاحتفاظ به في المجمد واستعماله قبل وبعد إزالة الشعر ل–خفيف الألم بشكل واضح وفعال للغاية. وبالإضافة لذلك فإن خيار استخدام الآلة أثناء الاستحمام يساعد في فتح مسام البشرة ونعومة الشعر، وبالتالي يخفف من الألم ويمكنك من التمتع بتجربة في غاية الراحة.

أساطير حول البشرة والجمال:

التقشير وحده كافٍ للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها

الدكتورة شازيا علي: هذه فكرة خاطئة، فالحفاظ على البشرة الصحية الشابة يتطلب أكثر من خطوة واحدة وحسب. لا بد من التنظيف المناسب والتقشير المستمر واستخدام مرطبات البشرة بشكل دائم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، فجميعها أساس العناية الصحية بالبشرة. أفضل طريقة للتأكد من الحصول على الفائدة القصوى من منتجات العناية بالبشرة ومكافحة علامات تقدم السن هي التأكد من اختراقها لمسامات الجلد بفعالية، وهنا تبرز أهمية تنظيف المسامات بعمق وتقشير البشرة مرة كل أسبوع. تعمل فرشاة التقشير الجديدة من براون فيس سبا على إزالة خلايا الجلد الميتة وتترك البشرة ناعمة ونظيفة دون أن تتلفها، وهي الطريقة الصحيحة للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها.

لا ينصح بتقشير البشرة إذا كنت من ذوي البشرة الحساسة.

الدكتورة شازيا علي: هذا صحيح نوعاً ما – إن كانت بشرتك حساسة فيجب أن لا تستخدمي المقشرات التي تحتوي على البلورات الخشنة والجزيئات التي تسبب تلف البشرة. ولكن فراشي التقشير من براون فيس للبشرة الحساسة آمنة تماماً لأنها صممت بشكل يأخذ بالاعتبار حساسية بشرتك وتأثرها السريع. لا تعمل فرشاة براون فيس للبشرة الحساسة على فرك البشرة مما يجعلها الحل المثالي للبشرة الحساسة أو الجافة أو الرقيقة والتي تتطلب ملمساً أنعم، لتحصلي على التنظيف اللطيف والشعور بالرفاهية دون الضرر ببشرتك.

الرؤوس السوداء ترتبط بالنظافة ويمكن إزالتها بالفرك

الدكتورة شازيا علي: الرؤوس السوداء هي زيوت وخلايا ميتة محتجزة في مسامات الجلد وتظهر في مناطق البشرة الدهنية بسبب الهرمونات او الغذاء غير الصحي أو نظام العناية غير الفعال للبشرة. وفي حال البشرة الدهنية أو المختلطة تكثر الرؤوس السوداء عن لم تقومي بتقشير البشرة باستمرار للتخلص من الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة. يمكنك السيطرة عليها أو حتى التخلص منها بالكامل بالتقشير العميق المستمر باستخدام فرشاة براون بيوتي.