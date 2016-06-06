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خاص رمضان، قناع تقشير وتبييض اليدين بالفيديو

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الإثنين 06-06-2016 18:10

تتعرّض بشرة اليدين في فترة رمضان إلى الجفاف، ما يؤدي إلى بعض التشققات عند الأصابع.

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كما أنه من المفضل ألا تستخدمي طلاء الأظافر بالألوان الجريئة والقوية في هذه الفترة. من هنا ننصحك بتأمين الراحة اللازمة لأظافرك عبر الاستغناء عن طلاء الأظافر والتركيز على العناية. إليك هذا الفيديو الخاص، الذي صوّره فريق عمل " سيدتي نت" مع جويس كالاس من صالون Beauty Lounge لقناع سريع وفعّال لـ تقشير اليد وتبييض الأظافر.

 

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سيدتي

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