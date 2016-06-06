براون جمال ونعومة من الرأس إلى القدمين

شعورك بالجمال الفائق يبدأ من بشرتك – حتى قبل أن تبدئي بوضع المكياج أو اختيار الملابس المناسبة لليوم. فالبشرة الحريرية الجميلة تمنحك شعوراً بالثقة بنفسك منذ اللحظة التي تستيقظين فيها، وتجعلك أكثر جرأة في اتخاذ قرارات انتقاء ملابسك.

سواء كان فستان سهرة مستوحى من التسعينات أو قميصا من الشيفون الناعم أو تنورة قصيرة لماعة تنتظرين اللحظة المناسبة لارتدائها، وستتمكنين من ذلك بمجرد أن تشعري بالثقة تجاه بشرتك. فأدوات براون الدقيقة تمنحك القوة وتساعدك في الحصول على أساس الجمال الرائع لتظهري بكل تألقك وروعتك.. فالشعور بالثقة والتحكم هو ما يبرز جمالنا الداخلي والخارجي.

انعشي نظامك للجمال وحققي نتائج مدهشة وثقة كاملة بنفسك مع براون سيلك أبيل 9 سكين سبا، آلتنا الأكثر سرعة ودقة لإزالة الشعر حتى الآن، والحل الأمثل لبشرة جميلة ونعومة تدوم طويلاً. تجمع براون علاجين في آن واحد: فرشاة التقشير الجديدة والتقنيات المتطورة لإزالة الشعر الزائد، لتمنحك الحل الأمثل للجمال والبشرة الحريرية طوال الوقت.

تعمل الفرشاة الجديدة للتقشير العميق بتقنية التقشير الصوتي، والتي تستخدم أكثر من 3000 اهتزاز دقيق في الدقيقة الواحدة لتحقق فعالية أكثر بستة أضعاف من التقشير اليدوي المعتاد. ويبلغ عدد شعيرات الفرشاة 10,000 شعرة لتعزّز مساحة بشرة الوجه التي تعالجها في كل لمسة، بينما يساعد شكلها المثلث في تقليل نمو الشعر تحت الجلد بشكل ملموس. وتكمل فرشاة التقشير العميق الجديدة فرشاة التقشير الحساسة، والتي تساعدك في التخلص من خلايا الجلد الميتة برفق في المناطق الحساسة والرقيقة، كأعلى الصدر والعنق.

وبفضل براون سيلك أبيل التي تزيل الشعر الأقصر 4 مرات مما يزيله الشمع، أصبح بإمكانك التمتع ببشرة ناعمة تدوم نعومتها حتى 4 أسابيع.

تعلق النجمة العالمية الجميلة وسفيرة براون للجمال جيسيكا ألبا على الأمر بقولها: "أحب أن أتمتع ببشرة حريرية ناعمة في كل يوم، لأنها تشعرني بالثقة بنفسي. ومع براون سيلك أبيل 9 سكين سبا، لن تكون هناك أيام انتقالية لا يمكنني فيها إزالة الشعر، مما يعني ان بشرتي ستظهر دوماً بأبهى مظهر، وتساعدني بالتالي لأستفيد من يومي على الوجه الأمثل."

دعي بشرتك تتحدث مع براون سيلك أبيل 9 سكين سبا بفضل نظام براون المميز للعناية بجمال الجسم والبشرة:

الأسبوع الأول: لراحة متناهية، أزيلي الشعر الزائد أثناء الاستحمام باستعمال براون سيلك أبيل 9. احملي الآلة بزاوية 90 درجة وحركيها بهدوء وانسيابية بعكس اتجاه نمو شعرك، وبضغط متساوٍ باستمرار لتكشفي عن بشرة حريرية جميلة وخالية من الشهر. نصيحة: دعي الماء الدافيء يتخلل ساقيك ومنطقة الإبطين قبل استعمال الآلة.

الأسبوع الثاني: قومي بتقشير بشرتك مرة واحدة باستعمال فرشاة التقشير للبشرة الحساسة مع جل الاستحمام الكريمي. نصيحة: حركي الفرشاة بحركات دائرية بطيئة بدءاً من الكاحل وصعوداً للأعلى مع التركيز على أية مناطق جافة أو خشنة.

الأسبوع الثالث: قشري بشرتك مرة واحدة باستعمال فرشاة التقشير للبشرة الحساسة مع جل الاستحمام الكريمي. نصيحة: بعد الانتهاء، دللي بشرتك بمرطب غني ومغذي.

الأسبوع الرابع: قشري بشرتك مرة واحدة باستعمال فرشاة التقشير العميق الجديدة مع جل الاستحمام الكريمي. نصيحة: الآن أصبحت بشرتك جاهزة تماماً لإزالة الشعر.

وبالإضافة إلى ما سبق، تتوفر أطقم خاصة تجمع آلة براون سيلك أبيل 9 سكين سبا لشرائها مع فرشاة براون لتنظيف الوجه، لتقدم لك حلولاً متكاملة للجمال من رأسك إلى قدميك.