رطبي شعرك في رمضان بالمشروبات الرمضانية

دائماً، نريد الحصول على شعر لامع وصحيّ، إلا أننا في أيام الصيام، التي تصادف هذا العام في أكثر أوقات الصيف الحارة، قد نشعر بجفاف الشعر والتلف الشديد، مما يجعلنا نقع في دوامة علاج مشاكل التلف التي لا تنتهي.

ولأنّ الوقاية خير من العلاج، فإنّ عليك حماية شعرك منذ البداية باستخدام موادّ طبيعيّة ومغذّية للشعر وفروة الرأس. ولعلّ أفضل من سيقدّم لك هذه الحماية في رمضان مشروبات من المشروبات الرمضانية الشهيرة، وهو مشروب زهرة الكركديه.

إنّ زهرة الكركديه غنية بفيتاميني (A) و (C)، والكثير من الأحماض الأمينية، كما أنها تحمي الشعر من التساقط. فزهور وأوراق نبات الكركديه يمكنها أن تستخدم كقناع رائع لترطيب الشعر في رمضان، وفي أيّ وقت آخر من أوقات الجفاف والحرارة.



إليك أهمّ أقنعة زهرة الكركديه للحفاظ على صحّة ولمعان شعرك:

أولاً: قناع الكركديه والزبادي لتغذية الشعر

1.ضعي في الخلاط عشرة من زهور الكركديه النظيفة مع 3 ملاعق من الزبادي.

2.اخلطيهم معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ولكي تكون أكثر نعومة، قومي بإضافة القليل من الماء أو اللبن.

3.ضعي الخليط في وعاء نظيف، ثمّ أضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع قطرات من زيت الروزماري أو زيت إكليل الجبل.

4.ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك، ثمّ غطّي شعرك بمنشفة دافئة.

5.اتركي الخليط على شعرك لمدّة ساعة على الأقلّ، ثمّ اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

ثانياً: قناع الكركديه والحلبة

1.اغسلي أوراق الكركديه جيداً، وانقعيها في كوب من الماء طوال الليل.

2.أزيلي الساق من أوراق الكركديه، وضعيها في المطحنة، واطحنيها جيداً مع القليل من الماء.

3.قومي بنقع ملعقتين من بذور الحلبة، ثم اطحنيها أيضاً.

4.قومي بمزج مطحون أوراق الكركديه وبذور الحلبة معاً جيداً، ثمّ ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك.

5.اتركي القناع لمدة ساعة على الأقلّ، ثمّ اغسلي شعرك كالمعتاد، وستحصلين على شعر صحيّ ولامع من أول استخدام.