«وكان» العمانية يصوم أهلها 3 ساعات ونصف في رمضان

في الوقت الذي تصل فيه عدد ساعات الصيام في الدول العربية إلى 16 ساعة، فأن قرية «وكان» يصوم أهلها حوالي 3 ساعات ونصف فقط.

وتقع قرية “وكان” في سلطنة عمان على ارتفاع 2000م عن سطح البحر في وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وتبعد عن مسقط 150 كم، ويمر الطريق المؤدي للقرية بعدد من الأودية، كما تمتاز القرية باعتدال درجة الحرارة صيفًا وانخفاضها شتاءً.

وتشرق الشمس في “وكان” في الساعة 11 صباحًا وتغرب عند الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت عمان، أي أن نهارهم يقدربـ 3 ساعات ونصف.

وتمتاز القرية باعتدال درجة الحرارة صيفًا وانخفاضها شتاءً، وتحيط بها الأشجار الزراعية، كما تنتشر بها الأشجار المثمرة مثل المشمش والعنب، ورمان والجوز كما أن عدد منازلها لا يتجاوز عشرين منزلًا.

وبحسب موقع وزارة السياحة العماني فأن “وكان” تحتوي عند مدخلها على مركز معلومات واستقبال الزوار، كما تم إنشاء طريق بمسافة 1,100 كم يتألف من 700 درجة صاعدة حتى القمة، كما أن الطريق محاط بسياج حماية، ويحتوي على مناطق خدمات بالإضافة إلى أبراج مشاهدة على شكل قلاع ومظلات وبعض المجالس، بالإضافة إلى مركز استراحة يشرف على القرية.