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الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

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الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

نبيل العربي – أرشيفية

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أمباسادور في العاصمة الصومالية مقديشو والذي تبنته حركة الشباب الإرهابية وأسفر عن وقوع 16 قتيلًا ونحو 55 جريحًا.

وتقدم الأمين العام، في بيان اليوم الأربعاء، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال العربي إن “هذه المحاولات الإرهابية لن تثبط عزيمة الصوماليين حكومة وشعباً في استمرار جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية”، مشددا على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتصدي للإرهاب في الصومال ومساعدة حكومته على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء”.

وجدد العربي دعوته للمجتمع الدولي لتقديم كل المساعدة للحكومة الصومالية فى جهودها نحو إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتعزيز قدراتها لمكافحة الجماعات الإرهابية.

وقتل 16 شخص اليوم الاثنين، جراء هجوم إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندق أمباسادور في العاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

أ ش أ

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