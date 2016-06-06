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رمضان في الجول - بالفيديو.. هاني رمزي يحكي ضاحكا: لهذا السبب ضربني مدرب الأهلي

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رمضان في الجول - بالفيديو.. هاني رمزي يحكي ضاحكا: لهذا السبب ضربني مدرب الأهلي رمضان في الجول - بالفيديو.. هاني رمزي يحكي ضاحكا: لهذا السبب ضربني مدرب الأهلي

لعبة في الجول تستمر معكم في رمضان. ويقدم FilGoal.com يوميا حكاية طريفة من نجوم الكرة المصرية.

FilGoal.com سأل هاني رمزي قائد المصري السابق ونجم الأهلي وفيردر بريمن وكايزرسلاوترن الأسبق "هل في مرة خالفت أو تجاهلت تعليمات مدربك؟".

يجيب هاني رمزي مبتسما "نعم حدث ذلك كثيرا في فترة الناشئين تحديدا".

وحكى رمزي "في إحدى المباريات خالفت تعليمات مدربي في الأهلي كابتن أنور سلامة".

وأوضح "كذلك كنت أخالف تعليمات الرجل. كان يطلب مني ألا أحافظ على الكرة بين قدمي كثيرا".

وأضاف "في الحقيقة أكثر من مرة كنت أمسك بالكرة لفترات طويلة. هنا انتهى صبر كابتن أنور سلامة".

وتابع "الرجل استبدلني. وأمام الجميع صرخ في وجهي لماذا لا تستمع للكلمات وينتهي الأمر؟".

وأردف "ضربني أنور سلامة في صدري ضربة قوية حتى الآن لا أنساها".

أو شاهد الفيديو بالضغط على هذا الرابط..

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FilGoal.com يوجه عددا من الأسئلة الخفيفة لنجوم الكرة المصرية. ونستعرض يوميا الإجابات حتى يصبح رمضان في الجول.

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فيديو اليوم السابع

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