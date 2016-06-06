الزمالك يحدد موعد سفره لمواجهة إنيمبا

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي يوم 16 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى نيجيريا لمواجهة فريق إنيمبا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم 19 يونيو على ملعب أدوكي اميسيماكا بمدينة بورت هاركورت في الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويرسل الزمالك هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة إلى نيجيريا لترتيب الأوضاع قبل سفر البعثة لمواجهة انيمبا.

ويسافر الثنائي إلى الكاميرون يوم 13 من الشهر الجاري وذلك من أجل ترتيب إقامة الفريق.

ويبحث الزمالك عن لقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا منذ التتويج أخر مرة في عام 2002.