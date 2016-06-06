4 أيام على اليورو - لارس أولسن.. 3 مشاهد في حكاية قائد التجربة الدنماركية

”يا شباب علينا الذهاب للسويد وعقولنا لا تفكر إلا في الفوز بالبطولة”.. ريتشارد مولر نيلسن المدير الفني لمنتخب الدنمارك.

الهيئة المنظمة ليورو 92 بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قررا استدعاء منتخب الدنمارك للمشاركة بالبطولة بعد استبعاد منتخب يوغوسلافيا بسبب حرب البلقان.

جاء منتخب الديناميت من بعيد ليحقق المعجزة الدنماركية، الكل اعتبره مجرد ضيف شرف للبطولة ولكنه فاجأ كل متابعي كرة القدم في العالم.

بيتر شمايكل كان في أول موسم له بقميص مانشستر يونايتد.

لارس إيلستورب الذي حقق المفاجأة أمام فرنسا كان لاعباً لفينورد في ذلك الوقت، بريان لاودروب الموسيقار لاعب بايرن ميونيخ، والقائد لارس أولسن قلب دفاع طرابزون سبور التركي

المشهد الأول:

وقع المنتخب الدنمارك في مجموعة الموت إلى جانب السويد -البلد المنظم- إنجلترا و فرنسا.

رفاق شمايكل بدأوا مبارياتهم بتعادل سلبي أمام الأسود الإنجليزية، وخسروا في ثاني مبارياتهم أمام أصحاب الأرض.

توغل لارس أولسن في وسط ملعب فرنسا ومرر كرة بينية استغلها لارس ايلسترب ليضيق الخناق على منتخب الديوك بهدف ثاني قبل النهاية بـ12 دقيقة فقط.

حققوا المفاجأة وفازوا على كتيبة المدير الفني ميشيل بلاتيني بهدفين لهدف وأطلقوا إنذارا شديدا اللهجة لكل من سيتعامل معهم على أنهم مجرد ضيف شرف.

بعد الفوز على فرنسا وصل رصيد الدنماركيين لـ3 نقاط من فوز وخسارة وتعادل فتفوقوا على إنجلترا وفرنسا ليحجزوا موقعاً من الخيال للدنماركيين في نصف النهائي.

المشهد الثاني:

في نصف النهائي لم يكن الأمر سهلاً ولكن الدنمارك أرادت أن تكمل الرواية السعيدة إلى النهاية فضربوا موعداً مع الطواحين الهولندية حاملة لقب يورو 88 ، ولكنهم الآن مُدعمين بدينيس بيركامب إلى جانب فان باستن.

القائد لارس أولسن كان في نوعداً مع واحدة من أفضل مبارياته في التاريخ فقد نجح في إيقاف خطورة فان باستن في أغلب فترات اللقاء.

سريعاً تقدم منتخب الدنمارك برأسية هنريك لارسون بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يتعادل بيركامب.

هدف ثاني لمنتخب الديناميت قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نفس اللاعب، استمرت معاناة الهولنديين للدقيقة 86 فدفاع الدنمارك صامداً أمام محاولات الخصم، أولسن يشتت أكثر من كرة ويمنع برأسة تمريرات بينية بإتجاه الخطير بيركامب حتى تعادل فرانك ريكارد لمنتخب الطواحين ليبقي على أمال التأهل للنهائي.

اتجهت المباراة لركلات الترجيح فأضاع فان باستن ثاني الكرات الهولندية بعدما تصدى لها شمايكل وخطفت الدنمارك بطاقة التأهل للمباراة النهائية أمام ألمانيا الموحدة.

المشهد الثالث:

ظن الكثيرون أن التجربة الدنماركية قاربت على الانتهاء، فبعد أن قسو على فرنسا وأحرجوا هولندا حامل اللقب بالتأكيد سيكون منتخب ألمانيا جاهزاً لإنهاء المباراة مبكراً، بوجود هيسلر وماتياس زامر في وسط ملعب المانشافت سيكون الأمر مرهقا لوسط ملعب وقلب دفاع أبناء ريتشارد نيلسن، مع أول ربع ساعة توغل كلينسمان أكثر من مرة ولكن استطاع أولسن إيقافه في عدة مرات.

ولكن كما تقدم منتخب الدنمارك على فرنسا ثم هولندا تقدموا من جديد على ألمانيا بعد 18 دقيقة بتسديدة صاروخية وسط ذهول أكثر من 37 ألف متفرج وتمكنوا من إنهاء الشوط الأول بعد تألق شمايكل في أكثر من مناسبة أمام كلينسمان وإيفنبرج.

حاول منتخب ألمانيا إحراز هدف التعادل مراراً و تكراراً إلا أن تألق شمايكل وصلابة الدفاع بقيادة لارس أولسن كانت قادرة على إيقاف الماكينات الألمانية عن التسجيل، بل قتل كيم فيلفورت كل ما تبقى من أحلام الألمانيين بتسديدة اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس ألمانيا وسكنت الشباك معلنة عن ثنائيية دنماركية في شباك ألمانيا ليرفع لارس أولسن كأس البطولة الوحيد في تاريخ منتخب الدنمارك.