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الهيئة العليا للمفاوضات تنفى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية

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الهيئة العليا للمفاوضات تنفى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية الهيئة العليا للمفاوضات تنفى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية
أوضح المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا أن الهيئة تواصل نشاطها الرامى إلى تعميق الحوار الوطنى بين الأطراف السورية، نافياً المعلومات حول الموافقة على تشكيل وفد موحد للمعارضة بمشاركة ممثلين عن مؤتمرى القاهرة وموسكو.

وأشار نعسان آغا فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى أن "الهيئة شكلت لجنة تواصل مع أطياف متعددة من المعارضة بهدف تعميق الحوار الوطنى، وليس لتوسعة الهيئة أو لتشكيل وفد موحد".

وأعلن نعسان آغا أن الهيئة العليا للمفاوضات ستشارك فى اللقاءات المرتقبة في جنيف، مشدداً على أن ما سيجرى "ليس مفاوضات بل مشاورات فنية ­ قانونية"، موضحاً أنه لا يوجد شىء اسمه "مفاوضات فنية"، وأن "اللجان التي ستشارك في اللقاءات المرتقبة فى جنيف هى لجان استشارية وليست لجان مفاوضة، ولا تتمع بصلاحيات تفاوضية".


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