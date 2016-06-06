بدء انتشار فريق عسكري بريطاني في جنوب السودان لدعم عمليات حفظ السلام

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الاثنين، انتشار فريق عسكري صغير في جنوب السودان لدعم عمليات حفظ السلام، مع بدء المملكة المتحدة في زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وذكر بيان صادر من وزارة الدفاع أن الفريق العسكري البريطاني سيقدم “العمل الهندسي الحيوي لتعزيز البنية التحتية، فضلا عن مزيد من الدعم الاستشاري؛ ما يؤكد التزام المملكة المتحدة المستمر بالسلم والأمن لشعب جنوب السودان”.

ويمثل الفريق البريطاني، الذي بدأ الانتشار في جنوب السودان المجموعة الأولى، انتظارا لمزيد من الانتشار خلال العام الجاري.

وقال وزير الدفاع، مايكل فالون: “وصول الجنود البريطانيين دليل واضح على التزامنا بدعم جهود الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في بعض من أكثر الصراعات التي تزعزع الاستقرار في العالم”.. وتابع “وصول الفريق جاء بعد إعلان رئيس الوزراء العام الماضي أن المملكة المتحدة ستضاعف من مساهمتها في عمليات حفظ السلام العاملة في عام 2016 – بما في ذلك ارسال ما يصل الى 300 جندي إلى جنوب السودان، وحوالي 70 إلى الصومال”.