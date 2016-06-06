بريطانيا تحذر من هجمات إرهابية محتملة في جنوب أفريقيا

حذرت بريطانيا يوم الاثنين، من وجود تهديدات كبيرة بوقوع هجمات على أجانب في مناطق التسوق في جنوب أفريقيا، وذلك بعد يومين من إصدار السفارة الأمريكية في بريتوريا تحذيرًا مماثلا.

وبحسب رويترز فقد قالت حكومة جنوب أفريقيا عقب التحذير الأمريكي الذي صدر يوم السبت إن الدولة آمنة.

ومن جانبها قالت الحكومة البريطانية إن مناطق التسوق والمراكز التجارية الراقية في جوهانسبرج المركز التجاري وكيب تاون التي تعد عاصمة السياحة في البلاد هي المناطق الرئيسية المستهدفة في الهجمات المشتبه بوقوعها.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقع إلكتروني تنشر فيه نصائحها بشأن السفر “يوجد تهديد كبير من الإرهاب. الهجمات قد تُنفذ دون تمييز وتشمل أماكن يزورها الأجانب مثل أماكن التسوق في جوهانسبرج وكيب تاون.”

وأضاف البيان “نعتبر أن هناك خطرًا كبيرًا من وقوع هجوم إرهابي على مصالح بريطانية ومواطنين بريطانيين في أرجاء العالم، من قبل مجموعات أو أفراد بداوفع مرتبطة بالصراع في العراق وسوريا. يجب أن تكونوا حذرين خلال هذه الفترة”.

وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها يوم السبت من هجمات محتملة من متشددين إسلاميين على منشآت أمريكية أو مراكز تجارية في جنوب افريقيا خلال شهر رمضان.

ولم يتضح على الفور ما الذي دفع إلى إصدار مثل هذه التحذيرات. ويقول مسؤولون أمنيون إنه لا توجد جماعات متشددة معروفة ناشطة في جنوب افريقيا التي تسكنها طائفة مسلمة صغيرة.

وقال “ديفيد مهلوبو” وزير أمن الدولة في جنوب أفريقيا في بيان يوم الاثنين “نحن دولة ديمقراطية قوية ومستقرة ولا يوجد خطر داهم يشكله التحذير.”