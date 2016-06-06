تعرف على أخبار الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود طقس حار، غدًا الثلاثاء، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلاً.

وأكد الخبراء، اليوم الاثنين، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مشيرين إلى أنَّ الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على سيناء وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدًا ..

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 20 درجة

بورسعيد العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

شرم الشيخ العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة

حلايب العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

السلوم العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة