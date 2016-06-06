«أردوغان» يحضر جنازة الأسطورة «كلاى» وكلينتون تلقي خطاب التأبين

أعلن الناطق باسم عائلة الملاكم الأسطورة “محمد على كلاى ، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركى “رجب طيب أردوغان” سوف يحضر جنازتة، المقامة يوم الجمعة ،بمدينة لويفيل الأمريكية بعد نقل جثمانة من مدينة فينيكس بولاية اريزونا.

وأكد “غونيل” على مشاركة الرئيس التركى ولم يؤكد على مشاركة الرئيس الأمريكى “أوباما”، لكنه أكد مشاركة الرئيس الأمريكى السابق “بيل كلينتون”، حيث انه سيلقى خطاب تأبين خلال تشييع الجثمان، وذلك بحسب ما نشرتة سكاى نيوز من وكالة (فرانس برس).

> يذكر أن محمد على كلاى يلقى تقديراً فى العالم الإسلامى، بسبب دفاعة عن القيم السلمية والعالمية للإسلام منذ إعتناقة عام 1964.