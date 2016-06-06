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لأول مرة.. محافظ سوهاج يطرح مشروع تطوير «حديقة ناصر» للمواطنين

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لأول مرة.. محافظ سوهاج يطرح مشروع تطوير «حديقة ناصر» للمواطنين لأول مرة.. محافظ سوهاج يطرح مشروع تطوير «حديقة ناصر» للمواطنين

الدكتور أيمن عبد المنعم – محافظ سوهاج

في لافتة هي الأولى من نوعها، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تلقى أفكار المواطنين واقترحاتهم في تطوير الحديقة المتحفية بمدينة ناصر، مؤكدًا أنَّه يتم استقبال كافة الأفكار عبر إدارة العلاقات العامة بالمحافظة.

 وأضاف عبد المنعم في بيانٍ له، الاثنين، أنَّه كلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز أخميم وحي شرق وحي غرب بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وتهذيب وتطوير الحديقة.

وأشار إلى أنَّ دخول المواطنين للحديقة سيكون بالمجان، مؤكدًا أنَّه سيتم توفير مجموعة من ألعاب الأطفال وتطوير دورات المياه الموجودة بالحديقة المتحفية.

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