رئيس حزب البيئة العالمي: المنطقة ستعاني من حروب مائية خلال الأعوام المقبلة

قال رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي، ضومط كامل، إنّ استراتيجية التطور الصناعي السريع، والتزايد السكاني غير المبرمج دون استراتيجية واضحة، وزيادة الاستهلاك البترولي يُؤدي إلى تدمير وتدهور الكوكب الذي نعيش عليه.

> وأضاف كامل خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش: “نحن نعيش على كوكب طائر يَتحرك بسرعة مخيفة، كما أنّ الأشخاص الذين يعيشون عليه لا يعرفون إلى أين ذاهبون”، قائلاً: “التدهور المخيف للكوكب لا حدود له.

وتابع كامل: “نحن نعيش في أخطر أزمة بسبب تدمير الكوكب دون الانتباه إلى ما يحدث من تدهور”، متابعًا أنّ الإنسان يدفع دائمًا الثمن كلما زادت الغازات على الهواء.

> وأكد كامل، أن المنطقة العربية لا تعرف إلى أين ذاهبة خلال الـ 50 سنة القادمة، لأنه سيكون هناك ارتفاع حراري، وحروب مائية.