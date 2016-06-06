أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس حزب البيئة العالمي: المنطقة ستعاني من حروب مائية خلال الأعوام المقبلة

Google+ Print
رئيس حزب البيئة العالمي: المنطقة ستعاني من حروب مائية خلال الأعوام المقبلة رئيس حزب البيئة العالمي: المنطقة ستعاني من حروب مائية خلال الأعوام المقبلة

ضومط كامل

قال رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي، ضومط كامل، إنّ استراتيجية التطور الصناعي السريع، والتزايد السكاني غير المبرمج دون استراتيجية واضحة، وزيادة الاستهلاك البترولي يُؤدي إلى تدمير وتدهور الكوكب الذي نعيش عليه.
> وأضاف كامل خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش: “نحن نعيش على كوكب طائر يَتحرك بسرعة مخيفة، كما أنّ الأشخاص الذين يعيشون عليه لا يعرفون إلى أين ذاهبون”، قائلاً: “التدهور المخيف للكوكب لا حدود له.

وتابع كامل: “نحن نعيش في أخطر أزمة بسبب تدمير الكوكب دون الانتباه إلى ما يحدث من تدهور”، متابعًا أنّ الإنسان يدفع دائمًا الثمن كلما زادت الغازات على الهواء.
> وأكد كامل، أن المنطقة العربية لا تعرف إلى أين ذاهبة خلال الـ 50 سنة القادمة، لأنه سيكون هناك ارتفاع حراري، وحروب مائية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017