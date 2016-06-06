مريم حسين وخطيبها فيصل الفيصل في أنطاليا وقبلتهما تثير الانتقادات

أفادت مصادر "سيدتي نت" الخاصّة أنّ الفنانة مريم حسين تقضي إجازة حالياً في مدينة أنطاليا التركية، برفقة خطيبها الفنان فيصل الفيصل؛ وذلك على الرغم من انتهاء تصوير مسلسل "البيت الكبير" في تركيا، والذي يشاركان في بطولته، ويعدّ أوّل عمل درامي عربي يعرض مدبلجاً إلى التركية على القنوات التركية، إذ من المقرّر عرضه بعد الإفطار مباشرة على قناة trt التركية الناطقة بالعربية في رمضان.

وكانت الفنانة مريم حسين قد أعلنت أمس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبتها إلى الممثل وعارض الأزياء فيصل الفيصل في تركيا، كما نشرت فيديو لهما، ولكنها قامت بحذفه، بعد انتقادات شديدة من متابعيها، بسبب تضمّنه قبلة تجمعها بفيصل، فيما نشر الفنان فيصل الفيصل على حسابه عبر انستقرام خبر الخطوبة وصوراً خاصّة تجمعه بمريم من كواليس تصوير مسلسل "البيت الكبير" في تركيا.

ويبدو أنّ قصة حبّ مريم وفيصل بدأت في كواليس تصوير مسلسل "البيت الكبير" التركي العربي المشترك، وفق ما يُبيّنه تاريخ الخطوبة المطبوع على خاتمي الحبيبين، وهو 15 مايو 2016؛ وهو ما يظهره الفيديو الذي نشرته مريم حسين، أي خلال تصوير العمل.

ونشرت مريم العديد من الصور التي تجمعها بفيصل في كواليس تصوير العمل في مدينة أنطاليا التركية.

يُشار إلى أنّ "البيت الكبير" هو أوّل مسلسل عربيّ موجّه إلى تركيا، وقد تمّ تصويره في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة نجوم عرب وأتراك، ويُعرض مدبلجاً باللغة التركية، بعد الإفطار مباشرة، على قناة trt التركية الناطقة بالعربية في رمضان.

ويتكوّن العمل من 30 حلقة، مدة كلّ واحدة منه 45 دقيقة، وتدور أحداثه في قالب كوميديّ متّصل بالتقارب بين الشعوب، من خلال قصة تجمع شخصيّات من تركيا والعالم العربي في تركيا، بسبب رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن الكثير من المواقف الاجتماعية والكوميدية بين العائلات والشخصيات العربية من مصر والسعودية والكويت والمغرب وسوريا وبين عائلة تركية، تحمل الكثير من التفاصيل والمضامين الإنسانية والاجتماعية لقصص من حياتهم.

والمسلسل تركي عربي مشترك، يضمّ ممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى تركيا؛ وهو من إنتاج شركة "الصدف" التابعة للفنان حسن عسيري، ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج التركي خيال أصلان، وإشراف فني عمر الديني، فيما يتولى البطولة: حسن عسيري وديمة بياعة ومريم حسين وحامد مرزوق ومحمد الحجي وفيصل العمري وفيصل الفيصل وعبد العزيز السكيرين وجيرار آغا وابتسام أوكادير وحليمة السعيدي، ملكة جمال الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سردار المشهداني وأسماء صائب أفندي ومصطفى ياباش وإيزكي من تركيا.