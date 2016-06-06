الحلوميون يشنون هجوماً على شيلاء سبت فهل أحلام وراء هذا؟

قام أحد المواقع بنشر خبر عن الفنانة شيلاء سبت، وكتب أنها حصلت على لقب جديد وضعته في جيبها إلى جانب سلسلة الألقاب الجمالية التي حصلت عليها سابقاً، وتميزت عن غيرها من خلالها، حيث قرّرت لجنة مختصّة وفاعلة في عالم الإنترنت أن تمنح النجمة الشابة لقب «نجمة السوشيال ميديا للوطن العربي 2016»، نظراً لنشاطها الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنّها تُعرف بمثابرتها في نشر صور عديدة وفيديوهات متنوّعة، كخطوةٍ منها لتقريب المسافات بينها وبين جمهورها.

هذا الأمر أثار زوبعة كبيرة عند الفانز الخاص بالفنانة أحلام وكما تسميهم الحلوميين، واعتبروا أن الفنانة أحلام هي من تستحق هذا اللقب كما شككوا بهذا الخبر ومصداقية هذه الشركة، وطالبوا الفنانة شيلاء أن تقدم توضيحاً كاملاً عن هذا الأمر، وعن مصداقية الشركة المانحة للقب.