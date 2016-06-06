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#في_إفريقيا - الكاف يخطر الزمالك بمواعيد مبارياته في دوري الأبطال

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#في_إفريقيا - الكاف يخطر الزمالك بمواعيد مبارياته في دوري الأبطال #في_إفريقيا - الكاف يخطر الزمالك بمواعيد مبارياته في دوري الأبطال

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد كافة مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك إذا أراد البطولة للمرة السادسة، فعليه تخطي وفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي، بجانب إنيمبا.

فيما يلي مواعيد مباريات الزمالك في دوري الأبطال بتوقيت القاهرة..

الجولة الأولى

إنيمبا النيجيري مع الزمالك بملعب أدوكي أميسيماكا يوم 19 يونيو الجاري في الخامسة بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية

الزمالك ووفاق سطيف بملعب بتروسبورت في العاشرة مساء يوم 29 يونيو.

الجولة الثالثة

الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب بتروسبورت.

الجولة الرابعة

صن داونز مع الزمالك يوم 27 يوليو بملعب لوكاس مورابي بمدينة بريتوريا في السابعة والنصف مساء بتوقيت جنوب إفريقيا, في نفس توقيت القاهرة.

الجولة الخامسة

الزمالك وإنيمبا يوم 14 اغسطس بملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساء.

الجولة السادسة

وفاق سطيف الجزائري والزمالك أحد يومي 23 أو 24 اغسطس بملعب 8 ماي بالجزائر، ولم يتم تحديد موعده.

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