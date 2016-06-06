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#في_إفريقيا – تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

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#في_إفريقيا – تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال #في_إفريقيا – تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

أخطر الاتحاد الإفريقي "كاف" النادي الأهلي بمواعيد مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الأهلي في الحصول على الأميرة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، ولكن عليه المرور من مجموعة تضم أسيك ميموزا الإيفواري والوداد المغربي بجانب زيسكو.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي بتوقيت القاهرة..

الجولة الأولى

زيسكو الزامبي ضد الأهلي على ملعب ليفي مواناسا في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة يوم 18 يونيو.

الجولة الثانية

الأهلي يستضيف أسيك في برج العرب في تمام العاشرة مساء من يوم 28 يونيو.

الجولة الثالثة

الأهلي يستضيف الوداد المغربي على برج العرب في الساعة الثامنة والنصف يوم 16 يوليو.

الجولة الرابعة

الوداد يستضيف الأهلي يوم 27 يوليو في الساعة السابعة والنصف على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

الجولة الخامسة

الأهلي يستضيف زيسكو يوم 12 أغسطس على استاد برج العرب الساعة 9 مساء.

الجولة السادسة

أسيك يستضيف الأهلي الأهلي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ملعب روبرت شامبرو بالعاصمة أبيدجان.

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