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القبض على داليا البحيري خلال تغطيتها مظاهرات «لا للعنف ضد المرأة»

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القبض على داليا البحيري خلال تغطيتها مظاهرات «لا للعنف ضد المرأة» القبض على داليا البحيري خلال تغطيتها مظاهرات «لا للعنف ضد المرأة»

وميات زوجة مفروسة

كتبت- إنجي لطفي
> ألقت قوات الشرطة، القبض على الفنانة داليا البحيري، والتي تجسد شخصية “إنجي” الصحفية، خلال مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أووي”، الجزء الثاني، حيث ذهبت هي وصديقتها الصحفية الفنانة مروة عبد المنعم، خلال تغطيتها لمظاهرات ترفع لافتات ” “لا للعنف ضد المرأة” و “لا للتحرش” و” حق المرأة”.
> مسلسل ” يوميات زوجة مفروسة أوووي” الجزء الثان من تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور، ومن بطولة داليا البحيري، وخالد سرحان، وإيمان السيد، ومروة عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي اجتماعي، بحلقات منفصلة متصلة حول صحفية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقفهما السياسية المختلفة بعد ثورة 25 يناير، موضحًا شكل العلاقة بين الزوجين في حياتهما الخاصة وفي حياتهما العملية، كما يتعرض للمواقف التي تتعرض لها الأسرة المصرية، وما تعانيه المرأة في تربية أبنائها.

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