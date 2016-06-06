رئيس الأركان العراقى: تحرير منطقة "البو الهوى" جنوب الفلوجة من قبضة "داعش"

أعلن رئيس أركان الجيش العراقى الفريق "عثمان الغانمى"، اليوم الاثنين، تحرير منطقة "البو الهوى" جنوبى مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى.

كما ألقت قوة أمنية عراقية القبض على قيادى في تنظيم "داعش" فى ناحية "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة، حيث قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق "رائد شاكر جودت"، فى تصريح صحفى، إن لواء المغاوير السادس بالشرطة الاتحادية ألقى القبض على قيادى من داعش متخفيا داخل "الصقلاوية".

من جانبه، دعا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقى "حيدر العبادى" العراقيين إلى وحدة الكلمة والموقف مع حلول شهر رمضان المبارك، ونبذ الخلافات، من أجل استكمال تحرير الأراضى العراقية، وإعادة إعمارها وتوفير مستلزمات العيش الكريم والأمن والاستقرار للشعب العراقى.

وأكد "العبادى" أن النصر على داعش أصبح باليد، قائلا إن "العام الحالى سيشهد القضاء على عصابات داعش، وسنحرر الفلوجة قريبا جدا والموصل، مضيفا: أننا ماضون قدما فى محاربة الفساد، وإجراء الإصلاحات الشاملة، وبناء دولة المؤسسات، ولن نألو جهدا لتحقيق كل ما يتمناه أبناء الشعب العراقى.