دعوات لتنظيم وقفة احتجاجا على تكرار انقطاع الكهرباء يوميا فى القصير

حالة من الغضب انتابت أهالى مدينة القصير، نظرا لما تشهده المدينة من انقطاع متكرر يوميا للتيار الكهربى، يصل فى بعض الأيام إلى أكثر من 6 ساعات.

ومن جانبه قال محمد شاذلى بربرى أحد شباب المدينة، إن انقطاع التيار الكهربى يوميا لأكثر من مرة بمدينة القصير، ومع دخول شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، ولد حالة من الغضب العارمة من اهالى مدينة القصير تجاه المسئولين عن الكهرباء بالمنطقة.

وخاطب محمد شاذلى بربرى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر للتدخل لحل الأزمة، حيث إن التيار الكهربائى ينقطع عن مستشفى القصير والتى يوجد بها مرضى فى حالات حرجة أكثر من 5 مرات يوميا كل مرة لا تقل عن ساعتين.

من جانب آخر قال أشرف عبادى من مدينة القصير إنه عند وصول التيار الكهربائى بعد انقطاعه يصل فى جهد متقطع مرتفع مرة ومنخفض أخرى، ما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية فى المنازل.

كما ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بمدينة القصير دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام شركة كهرباء القصير تنديدا بالانقطاع المتكرر.

- انقطاع التيار الكهربى عن مناطق مختلفة بالغردقة