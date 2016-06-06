محلل مالي: طرح شركات حكومية في البورصة هدفه إنعاش الاقتصاد

قال المحلل المالي، محسن عادل، إنَّ استهداف الحكومة لطرح شركات قابضة في البورصة لجني 10 مليارات دولار هو اتجاه لتنفيذ ما تمت مناقشته في أكتوبر الماضي لاستغلال الأصول الحكومية غير المستغلة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ هناك محاولات لإعادة هيكلة للبدائل التمويلية الموجودة في الموزانة العامة للدولة.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السوق» على فضائية «الغد»، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أنَّ إعادة هيكلة البدائل التمويلية يعُد أمرًا هامًا للغاية خاصة في تلك المرحلة، مؤكدًا أنَّ البدائل هي من الأمور المفقودة كجزء من الموازنة العامة خلال الوقت الحالي.

وأوضح الخبير المالي، أنَّ الفترة المقبلة تستلزم إعادة تنشيط سوق البورصة والاستثمار بها، نظرًا لكونها مصدرًا لاجتذاب الدخل الأجنبي من الخارج، لافتًا إلى أنَّ الأمر سيساهم في تحسين حركة الاستثمار داخل مصر على المدى المتوسط والبعيد.