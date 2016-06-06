التنورة الماكسي لاطلالة رمضانية راقية!

في شهر رمضان، تصبح خياراتنا من ناحية الملابس أكثر صعوبة،إذ نميل بطبعنا لاختيار التصاميم الأكثر نعومة وذات النمط المحافظ. ولهذا، فإن الأزياء الرمضانية لها نكهة خاصة تفضلها كثيرات من النساء. ومن هذه الأزياء التنورة الماكسي التي تصبح صديقة النساء المفضلة طوال الشهر المبارك.

هكذا تجمعين الأحمر والزهري في إطلالة واحدة

ولهذا، قمنا اليوم بجمع عدد من تصاميم التنورة الماكسي التي شاهدناها على منصات العروض وفي مجموعات ربيع وصيف 2016 ،وقد تنوعت هذه التصاميم بشكل كبير من ناحية الألوان والأشكال، فمنها المزينة بالكشاكش، أو المنسدلة الناعمة، أو الضيقة من الأعلى والواسعة من الأسفل، أو تلك مع أو من دون كسرات... وبجميع الأحوال، فقد بدت التنورة الماكسي أنيقة ومميزة، وشاهدنا أجمل التصاميم منها لدى كل من: "توري بورتش" Tory Burch، "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، "ايترو" Etro، "كلوي" Chloe وغيرهم.

بإمكانك ارتداء التنورة الماكسي لمختلف المناسبات والمشاوير الصباحية والمسائية، إذ تليق بها التوب القطنية الكاجوال كما القميص الحريري الفاخر، كذلك فإنها مثالية مع الصندل المسطح من دون كعب، أو الصندل الأنيق ذي الكعب العالي.

لذلك، فإن نصيحتنا لك هي أن تتألقي بأجمل تصاميم التنانير الماكسي في شهر رمضان الكريم لإطلالات أكثر أناقة ونعومة.