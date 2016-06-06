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هكذا تظهر النجمات أقراطهنّ الماسيّة

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الإثنين 06-06-2016 15:34

تعلم كل النجمات المتألقات بأن إطلالاتهن لا تكتمل بدون اختيار المجوهرات المناسبة، ولكن ما نفع المجوهرات إن كانت ستختفي تحت الشعر ولا نتمكن من رؤية بريقها، هذا ما دفع العديد من النجمات لاختيار تسريحة ذيل الحصان في إطلالاتهن الأخيرة.

إن كانت أقراطك ذات تصميم عصري مميز، فهذه التسريحة هي خيارك المثالي لإظهارها، ففي إطلالة المغنية البريطانية شيريل Cheryl في مهرجان "كان" مثلاً، شاهدنا أقراطاً بتصميم أنثوي جذاب أظهرتها ببساطة ورقي في إطلالة متميّزة.

اجعلي الأقراط محط الأنظار في إطلالتك بهذه الطريقة مهما كان حجمها وتصميمها، حيث يمكن أن تكون أقراطك كبيرة ولافتة كالتصميم الذي اختارته أماندا بيت Amanda Peet، أو ذات تصميم أنيق بحجم ناعم كأقراط اليسيا فيكاندر Alicia Vikander في حفل الأوسكار الأخير، أو عبارة عن حجر ماسي بسيط كالذي اختارته ايسلا فيشر Isla Fisher، وبهذه الطريقة يمكنك أن تستغني عن العقد اللافت لتحصلي على تنسيق عصري وأنيق لإطلالتك في السهرات.

شاهدي معنا أجمل مجوهرات النجمات التي أظهرتها تسريحة ذيل الحصان.

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سيدتي