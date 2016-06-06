12 إطلالة من دنيا بطمة بالقفطان المغربي

لقد اشتهرت النجمة المغربية دنيا باطما بإطلالاتها الخاصة على المسرح وفي المناسبات الكبيرة والمهمّة، وهي بالقفطان المغربي التقليدي، الذي تفتخر به كثيراً. ونتيجة لذلك، ارتبطت الأزياء الشرقية بباطما وأسلوبها في الموضة. والآن، عند التفكير بإطلالات النجمات في القفطان، فإنّ دنيا باطما هي أول من يتبادر إلى أذهاننا.

هل تتربع نادين نجيم على عرش الأناقة في رمضان 2016؟!

واليوم، قمنا بجمع أجمل إطلالاتها في تصاميم القفطان الفاخرة لتستوحي منها إطلالةً لك خاصّة بمناسبات شهر رمضان 2016، إن كنت في صدد تلبية دعوة إلى إفطار أو سحور، إذ نميل في الشهر الفضيل إلى اختيار الملابس المحتشمة وذات النمط الشرقي التقليدي. ولعلّ أجمل هذه الخيارات القفطان، لأن لتصميمه طابعاً خاصّاً يوحي بالفخامة وبالرقي، لاسيما إن كان تصميمه مميّزاً مثل التصاميم التي تختارها دنيا باطما، وتتميّز من ناحية ألوانها المتنوّعة، كما من ناحية قصّاتها التي جمعت بين النمط التقليدي للقفطان، فيما لم تخلُ من اللمسات العصرية الناعمة، ولا من الأقمشة الفاخرة والمزركشة والمطرزة بالخيوط الذهبية.

فليكن القفطان المغربي خيارك الأول في رمضان 2016 مثلما هو خيار دنيا باطما لأهمّ وأرقى المناسبات.