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مصرع ضابط ومجندين فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان

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مصرع ضابط ومجندين فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان مصرع ضابط ومجندين فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان
لقي ملازم أول بقوات الأمن، ومجندان، منذ قليل، مصرعهم، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري الإقليمي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، أعلى الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان، أسفر عن مصرع مستقلي السيارة الملاكي ملازم أول ومجندين.


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