«مكتب دبي الذكية» يعرض خارطة طريق لمسيرة السعادة في «هيئة الصحة»

نظم مكتب مدينة دبي الذكية اجتماعاً تعريفياً في هيئة الصحة بدبي، ضمن خطة عامة يسير المكتب على هديها، تقوم على العمل المشترك وتوحيد الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين لإنجاح مبادرة مكتب دبي الذكية الرامية إلى تأسيس وترسيخ دبي باعتبارها المدينة الأذكى على وجه الأرض بحلول 2017، عبر تعزيز مستويات معيشية راقية غير مسبوقة للمقيمين والزوّار على حدّ سواء من خلال تبني استخدام التكنولوجيا الذكية، لتتوافق هذه الإنجازات والجهود مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تسير بوتيرة عالية نحو القمة لتحل مدينة دبي مكانتها المرموقة عالمياً وبالتالي تحقيق رخاء وسعادة سكان دبي.

وعرضت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية والوفد المصاحب لها، خارطة طريق التحول الذكي على هيئة الصحة بدبي باعتبارها شريكاً استراتيجياً مؤسساً.

كما عرض الوفد التطورات والتحديثات التي طرأت على مكتب دبي الذكية، والتي تصب في إنجاح مبادرة دبي الذكية التي تقود عملية التحول الذكي في مدينة دبي بقطاعيها الخاص والعام، إضافة إلى التعريف بأهداف المكتب واستراتيجياته.

تخريج 60 ممرضاً وممرضة

شهدت هيئة الصحة بدبي أمس تخريج 60 ممرضاً وممرضة، من برنامج الجمعية الكندية للتمريض، ليكونوا الدفعة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تم تأهيلها وفق برنامج الجمعية الكندية المتقدم، والذي ارتكز على تخصصات الطوارئ والحوادث وأمراض الكلى.

ولدى تسليمه الممرضين والممرضات - العاملين في الهيئة - شهادات التخرج في حضور مسؤولي الجمعية الكندية، قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن هيئة الصحة بدبي إذ تحرص على رفع كفاءة الممرضين والممرضات، (العلمية والمهنية والشخصية)، فإن ذلك يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة تعول على كل فرد ينتسب لمهنة التمريض كثيراً، وتنتظر إسهاماً كبيراً من جانبه في أعمال التحديث والتطوير، والوصول إلى نموذج صحي من الطراز الأول.