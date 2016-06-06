جامع الشيخ زايد بالفجيرة يستقبل المصلين اليوم

أنهى جامع الشيخ زايد بالفجيرة جميع التجهيزات لاستقبال المصلين اعتبارا من اليوم، أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل الجامع أفواج المصلين خلال الصلوات الخمس بالإضافة إلى صلاة التراويح طيلة ليالي الشهر الفضيل، ويعد جامع الشيخ زايد بالفجيرة ثاني أكبر جامع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرف على إدارته مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي التابع لوزارة شؤون الرئاسة، ويتسع الجامع لنحو28 ألف مصل، حيث تسع القاعة الرئيس للصلاة لنحو 12 ألف مصل بينما تستوعب قاعة صلاة النساء لنحو 4 آلاف مصلية، في المقابل تستوعب الساحة الخارجية للجامع نحو 12 ألف مصل.

وقال سعادة يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير إن الجامع الذي يقع في وسط مدينة الفجيرة في الساحل الشرقي للدولة، أضحى منارة دينية وعمرانية شامخة، تعد إضافة نوعية لما تشهده الإمارات من حركة عمرانية وإنمائية على جميع المستويات، وفي الوقت ذاته يعكس اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بتعمير بيوت الله عز وجل، وتوجيهاتها المتواصلة للارتقاء بالمساجد والنهوض برسالتها في أداء دورها في المجتمع والإسهام في تجسيد الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف.

وأضاف العبيدلي أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي أنهى جميع التجهيزات الخاصة بتوفير جميع سبل الراحة والخدمات الراقية لاستقبال المصلين في جامع الشيخ زايد بالفجيرة خلال الفروض الخمس ابتداءا من أول يوم في الشهر الكريم، علاوة على أداء صلاة التراويح طيلة ليالي الشهر الفضيل في الجامع بإمامة عدد من المقرئين بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على أن تؤدى صلاة التهجد في الجامع أيضا خلال العشر الأواخر من رمضان.

وحول المرافق والتسهيلات الخدمية التي توفرها إدارة الجامع أوضح إبراهيم كرم الكعبي مدير فرع جامع الشيخ زايد بالفجيرة أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير ومنذ تسلمه مهام الإشراف على الجامع، عمل على الاهتمام بإنجاز كافة المتطلبات التي تؤمن للمصلين أداء فروضهم بكل طمانينة وأريحية، حيث تم تنظيف وغسل سجادة قاعة الصلاة الرئيسة في الجامع بالإضافة إلى إنهاء جميع أعمال الصيانة الخاصة بأجهزة الإنارة الداخلية والخارجية والتكييف، كما أن جميع دورات المياه وأماكن الوضوء في الجامع باتت جاهرة للاستخدام.

وأضاف الكعبي أن إدارة الجامع وفرت نحو ألفي موقف تم تخصيصها لمركبات المصلين في المنطقة المحيطة بالجامع، علاوة على توفير نحو 300 مقعد للمصلين مخصصة لكبار السن والمرضى، في المقابل فإن مرافق الجامع مجهزة بكافة الوسائل التي تسهل من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وجود منحدرات في مداخل وخارج الجامع لتسهيل حركة المقاعد المتحركة.

وأفاد مدير فرع جامع الشيخ زايد بالفجيرة أنه سيتم توفير مياه الشرب لجميع قاعات الصلاة الداخلية للرجال والنساء، كما تم فرش الساحات الخارجية في الجامع وتجهيزها لاستيعاب المصلين في حال امتلاء قاعات الصلاة الداخلية في الجامع.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة دشّن الافتتاح التجريبي لجامع الشيخ زايد في الفجيرة خلال صلاة عيد الأضحى الماضي، حيث أدى سموه الصلاة في الجامع إلى جانب جموع غفيرة من المصلين، وتجدر الإشارة إلى أنه يشرف على إدارة جامع الشيخ زايد بالفجيرة وتسيير أموره الإدارية والتنظيمية، مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، الذي يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول الجامع انطلاقاً من القيمة الثقافية والوطنية التي تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية المستلهمة من تعاليم ديننا الحنيف.

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