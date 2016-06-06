خبر سيء لمحبي برنامج Arabs Got Talent وهذا مصير لجنة التحكيم

القاهرة_عمرو رضا

حسم الدكتور علي جابر عضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، موقف كل أعضاء لجنة الحكم وموعد عرض الموسم الخامس، بعد انطلاق مهمة البحث عن المواهب الجديدة في أغلب الدول العربية، وأكد أن البرنامج لن يعرض هذا العام، ولكنه مستمر بنفس أعضاء لجنة الحكم.

الدكتور علي سبق ودشن حملة كبرى للترويج لاختبارات أداء المواهب الجديدة منذ أكثر من شهر، وتوقع الكثيرون أن يعرض البرنامج فور انتهاء الشهر الفضيل خاصة وأنه كتب مطلع مايو الماضي أن العودة قريبة جداً، إلا أنه عاد وكتب عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك أن البرنامج سيعرض في شهر مارس من العام 2017، مؤكداً أن لجنة التحكيم سوف تستمر بنفس اعضائها بالموسم الخامس لـ Arabs Got Talent ،وأضاف: الاجتماع الاول سوف يكون بين اكتوبر ونوفمبر 2016 ان شاء الله.

يذكر أن شائعات انطلقت سابقاً أكدت اعتذار النجوم نجوى كرم وأحمد حلمي وناصر القصبي عن تقديم الموسم الجديد، وأعلنت نجوى بنفسها أنها لا تجد نفسها في لجنة الحكم لموسم جديد، ولكن نجحت جهود علي جابر في ضمان استمرار الجميع، ولكن يبدو أن هناك أزمة حدثت في كواليس التحضير للبرنامج استدعت تأجيله للعام القادم، وهو ما يعنى امكانية عرض الموسم المؤجل من برنامج أراب أيدول.