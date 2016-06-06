بالصور: ريكي مارتن يزور مخيمات اللاجئين في لبنان

زار النجم العالمي ريكي مارتن Ricky Martin لبنان، حيث جال على اللاجئين السوريين في مخيّمات البقاع وعكار، بصفته سفيراً للنوايا الحسنة لليونسيف.

وشارك النجم على مدى يومين في أنشطة ترفيهية للأطفال، أقيمت في أماكن آمنة في تجمعات سكنية غير رسمية.

وفي هذا السياق، التقى النجم البالغ من العمر 44 عاماً الشباب المشاركين في نشاطات تدريبية، توفّر المهارات الحياتية والتدريب المهني والدعم التعليمي للفتيات والفتيان من قبل اليونيسف والجمعيات العاملة معها.

وقال مارتن: "ألهمتني شجاعة هؤلاء الأطفال؛ فهم يكتسبون المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها، لكي يدعموا أسرهم والمجتمعات المحليّة عند بلوغهم سنّ الرشد. إنّ الاستثمار في حاضر هؤلاء الأطفال هو استثمار في مستقبل المنطقة".

وتابع: "نحن في السنة السادسة من أزمة أثرت في حياة الملايين من الأطفال وأسرهم، وهناك ما يقارب 2.8 مليون طفل سوري خارج مقاعد الدراسة في المنطقة. وقد التقيت أطفالاً باتوا المعيلين الوحيدين لعائلات بأكملها، يعملون لمدة 12 ساعة يومياً".

وأضاف: "على العالم أن يقدّم المزيد لحماية هؤلاء الأطفال من الاستغلال، وتوفير بيئة آمنة لهم يمكنهم فيها مواصلة التعليم".

يُشار إلى أنّ المغنّي تأثر كثيراً بقصة الطفلة بتول من حمص، التي تبلغ من العمر 11 عاماً، والتي تضطرّ إلى العمل لساعات طويلة جداً في الحصاد من دون مقابل مالي، لكي تحصل على المياه والمأوى؛ وهي تعيل مع شقيقتيها الأكبر سناً وأمّها أسرتهن المؤلفة من 13 شخصاً.

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