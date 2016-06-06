مصمم الأزياء أيمن الرابغي يكشف سر حلقة الليلة من "سيلفي"

جدة ـ وحيد جميل

ستكون أولى حلقات مسلسل "سيلفي2"، هي الحلقة الأهم والتي تكّتموا عليها أثناء التصوير، حيث سيكون جمهور شاشة mbc على موعد بعد الإفطار مساء اليوم مع حلقة "الرياض 2116" وتتخيّل كيف سيكون حال سكّان مدينة الرياض بعد مائة عام، وهي من تأليف خلف الحربي، والتي تتميّز بشكل الأزياء حسب خيال مصمم الأزياء أيمن الرابغي الذي قام بتصميم ملابس الفنانين في حلقتين من مسلسل "سيلفي2".

* بداية حدثنا عن مشاركتك في مسلسل " سيلفي2".

- أولا أنا أشكر الفنان النجم ناصر القصبي على الثقة التي أولاني إياها. وقد استطعت بفضل من الله أن أحقق له خياله في الحلقات التي قمت بتصميم أزياء الممثلين والممثلات فيها، وهي حلقة "الرياض2116" والتي ستعرض الليلة على قناة mbc وتحدور أحداثها بعد مائة عام وكيف ستكون ملابسهم والديكور، وحلقة "الجوع" والتي تدور أحداثها قبل مائة عام عندما حصلت مجاعة في البلاد، وحلقة "راحو الطيبين".

* كيف استوحيت فكرة الأزياء؟

- حسب تصور الكاتب في حلقة "الرياض2116"، وعلى ضوء التطور المتسارع والذي نعيشه في زمننا الحالي استخدمت أقمشة لا يوجد فيها نسيج، بل هي مصنوعة من الجلد وخامة اللاميه، وهي تشبه أزياء أبطال حرب النجوم، وقد استعنت بمهندس كهربائي متخصص بمثل هكذا أعمال، ليقوم بتثبيت الإضاءة في الأثواب التي قمت بتصمميها بحيث تبقى مضيئة طوال فترة التصوير. وهذا تطلّب توفير نوع معين من البطاريات تستمر عدّة ساعات دون انقطاع، ولتعطي الاحساس بالمستقبل. فصممت أثواب وعباءات وملابس رجال الهيئة والشرطة و"داعش" بعد مائة سنة، خاصة أن من ضمن أحداث الحلقة أحد الأشخاص لا يجد سكن في مدينة الرياض فيهاجر إلى المريخ. وهذا ما جعل خيالي ينحوا نحو الأشكال الهندسية لتكون منطلق خطوط التصميم.

أما بالنسبة لحلقة "الجوع" فقد استخدمت فيها أقمشة الخيام والخيش، فهي تتحدّث عن مجاعة يعيشها أهل الرياض قبل مائة عام، وبالتالي ستكون ملابسهم بسيطة من أقمشة الخيام التي يعيشون فيها.

* لمن قمت بالتصميم وقمت الفترة التي استغرقتها؟

- ما بين تصميم وتنفيذ استغرقت حوالي شهرين، وقمت بتصميم ملابس ناصر القصبي وحبيب الحبيب وعبد الإله السناني وعبد الله عسيري وعبد الله الزهراني وشافي الحارثي وزارا البلوشي وفاطمة الجاسم، وغيرهم من الممثلين الشباب.

وكذلك قمت بتصميم أثواب أبطال مسلسل "واي فاي" أسعد الزهراني وعبد الإله السناني وحبيب الحبيب وحسن بلام وخالد الفراج. وبشكل عام أكاد أكون صممت لعدد كبير من الفنانين النجوم.

* مثل من؟

- الفنان محمد عبده في حفل "فبراير الكويت" والفنانين د. عبد الله رشاد وعبد المحسن النمر ومحمد بخش وخالد البريكي وعبد الله الرويشد الكابتن خالد قهوجي والإعلامي علي الغفيلي وغيرهم من الفنانين الشباب.