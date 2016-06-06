ممتلكات ويتني هيوستن في مزاد

سيقام مزاد علني في كاليفورنيا على جوائز وأزياء وتذكارات من ممتلكات النجمة الراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston.

وسيستمرّ المزاد على مدى يومين 24 و25 حزيران/يونيو، على أن يشمل أهمّ جوائز النجمة الراحلة وأكثر من 100 غرض من ممتلكاتها.

وأكدت دار مزادات هيريتيج أوكشنز أنّ معروضات المزاد تشمل جائزة إيمي، التي حصلت عليها ويتني في عام 1986 تقديراً لأدائها، بالإضافة إلى نسختها الخاصّة من سيناريو فيلم Waiting To Exhale عام 1995.

وفي بيان له، قال Pat Houston، مدير أعمال النجمة الراحلة، أنّه قد حان الوقت ليحصل محبّو النجمة على بعض من ممتلكاتها.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"