بالصور: ملكة جمال أمريكا لعام 2016..ضابطة شرطة

تربّعت ضابطة في الجيش الأمريكي على عرش جمال الولايات المتحدة لعام 2016.

وتوّجت ديشونا باربر Deshauna Barber ، البالغة من العمر 26 عاماً، وهي محللة في مجال تكنولوجيا المعلومات في وزارة التجارة، ملكة لجمال أمريكا، في حفل أقيم ليل أمس الأحد، وشهد تنافساً بين 51 متسابقة .

وسئلت باربر، وهي ملكة جمال ولاية واشنطن، أثناء الحفل سؤالاً عن الجنديات، فأجابت: "نحن بنفس صلابة الرجال".

وقد حلّت وصيفة أولى ملكة جمال ولاية هاوي تشيلسي هاردين Chelsea Hardin، فيما كانت ملكة جمال ولاية جورجيا ايماني جوفون دافيس Emanii Jovan Davis وصيفة ثانية.

يُذكر أن باربر ستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون السنوية التي ستقام في وقت لاحق في هذا العام.