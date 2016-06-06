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ممدوح عبد العليم يظهر في أولى حلقات «ليالي الحلمية»

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ممدوح عبد العليم يظهر في أولى حلقات «ليالي الحلمية» ممدوح عبد العليم يظهر في أولى حلقات «ليالي الحلمية»

أفيش مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس

كتبت – إنجي لطفي

ظهرت صورة الفنان ممدوح عبد العليم، في أولى حلقات مسلسل ” ليالي الحلمية” الجزء السادس، حيث نظرت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال إحدى المشاهد إلى صورته، والذي كان جسد شخصية “علي البدري” خلال الأجزاء الماضية من المسلسل لتترحم عليه في مشهد كانت تتحدث إلى ابنه الذي يناديه الناس باسم والده “على” داخل المسلسل.

“ليالي الحلمية” من تأليف أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة سميرة عبد العزيز، وهشام سليم، صفية العمرى، محمد رياض، درة ، محمد عادل، حمدى المرغنى، ميساء مغربى، كارمن سليمان، خالد حجاج، شريف فايد.

 

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