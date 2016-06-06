«جمال عنايت» وكيل نيابة في مسلسل «قيدت ضد الشيطان» على راديو مصر

كتبت- إنجي لطفي

أنتج راديو مصر مسلسل إذاعي لأول مرة يحمل عنوان ” قيدت ضد الشيطان”، حيث بدأ عرض أولى حلقاته اليوم الاثنين، على راديو مصر.

ويقدم الإعلامي جمال عنايت المسلسل، حيث يقوم بدور وكيل نيابة خلال المسلسل، والذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة.

يدور المسلسل في إطار بوليسي معتمد على الرعب والإثارة والتشويق، كما أن المسلسل تم إنتاجه بالجهود الذاتية بلا مقابل.

العمل من تأليف محمد حنفي نصر، وإخراج عماد عبد السلام، ومن بطولة الإعلامي جمال عنايت، بالإضافة إلى نسرين عكاشة، وكريم كوجاك، سارة عبد الباري، علا بكر، نيرمين البنبي، عصام شاهين.