الطقس مائل للحرارة شمالا حار على القاهرة وجنوب البلاد غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على سيناء وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 38

>الإسكندرية 20 35

>مطروح 19 33

>بورسعيد 23 32

>دمياط 23 33

>بلطيم 23 34

>الإسماعيلية 23 38

>السويس 24 39

>العريش 19 36

>نخل 16 38

>طابا 20 38

>الطور 25 36

>مرسى علم 30 40

>الغردقة 29 44

>شرم الشيخ 30 40

>رفح 19 34

>كاترين 20 35

>سيوة 24 44

>المنيا 24 41

>الفيوم 22 39

>رأس سدر 24 39

>أبوسمبل 28 45

>وسط الدلتا 23 38

>أسيوط 25 43

>سوهاج 27 44

>الأقصر 28 45

>أسوان 29 46

>شلاتين 26 41

>حلايب 25 38

>الوادى الجديد 30 46

>قنا 28 45

>نويبع 25 37

>السلوم 18 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 46

>المدينة 31 44

>الرياض 29 43

>المنامة 30 40

>أبوظبى 29 42

>الدوحة 30 42

>الكويت 30 47

>دمشق 16 33

>بيروت 21 30

>عمان 19 31

>القدس 21 30

>غزة 24 32

>بغداد 25 40

>مسقط 33 41

>صنعاء 15 29

>الخرطوم 31 42

>طرابلس 19 32

>تونس 19 28

>الجزائر 15 28

>الرباط 16 29

>نواكشوط 21 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 9 22

>اسطنبول 18 23

>اسلام اباد 27 41

>نيودلهى 29 41

>جاكرتا 25 32

>بكين 19 25

>كوالامبور 25 33

>طوكيو 17 23

>أثينا 20 28

>روما 16 25

>باريس 15 24

>مدريد 15 33

>برلين 12 25

>لندن 12 23

>مونتريال 16 22

>موسكو 7 12

>نيويورك 22 28

>واشنطن 22 29

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