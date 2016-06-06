لمريض القلب.. افطر على تمر واحرص على السلطة واتسحر فول وزبادى

يقدم الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية بعض نصائح لمرضى القلب والذى يفضلون صيام رمضان أهمها الإفطار على التمر ثم أداء صلاة المغرب.

وأكد الدكتور محمود حسنين أنه لا مانع من الصيام بعد استشارة أخصائى القلب للتأكد من استقرار حالته الصحية وأنها لا تتعارض مع الصيام وينصح المريض بتجنب الإفراط فى الطعام على مائدة الإفطار، وأن يفطر على تمر بعدها يقوم بتأدية الصلاة ثم يكمل إفطاره.

وقال يجب على مريض القلب الإقلال من تناول الحلويات الشرقية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السمن والسكر، والمواظبة على ممارسة الرياضة ولكن ليس قبل الإفطار وإنما بعده بساعين.

وأكد على عدم الإفراط فى تناول الطعام لمنع رفع الضغط مؤكدا على تجنب الإفراط فى الملح والمخللات للمرضى الذين يعانون من قصور بعضلة القلب.

وينصح بتناول التمر والخضار والأرز والسلطة الخضراء والفاكهة، وتجنب المقليات والمحشى على أن يكون السحور مبكرا، وعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة ويفضل تناول الزبادى وياميش رمضان والفول بزيت الذرة.

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