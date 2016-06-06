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بالصور.. ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر بالمنطقة الصناعية فى سوهاج

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6 يونيو 2016 | 3:57 مساءً

صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

شن ضباط مباحث بمديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد إبراهيم الشحات وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة، استهدفت مركزا لتعبئة المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، وتمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأرز مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات وبلغت الكمية المضبوطة 50 طنا و100 كيلو جرام.
> كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بناحية حى الكوثر بالمنطقة الصناعية بحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وذلك لبيعها بالسوق مخالفا للقانون والقرارات التموينية محققا من وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعة.
> وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم الدفع بحملة أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد محمد نصحى، مدير إدارة التموين وضمت النقيب أحمد عبداللاه معاون مباحث التموين .
> وأسفرت الحملة عن ضبط “هشام . ب . م”، 41 سنة ويقيم أخميم صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، وبحيازته 50 طنا و100 كيلو جرام من الأرز مجهول المصدر.
> تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بحيازة المضبوطات بقصد التربح بطريقة غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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2016-06-06
aida radwan

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أونا

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