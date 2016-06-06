إخلاء سبيل منظمى حفل موسيقى الميتال فى الجيزة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزه أنه تم إخلاء سبيل منظم حفل موسيقى الميتال واثنين آخرين من سراى النيابة بضمان محل إقامتهم بعد القبض عليهم لتنظيمهم الحفل دون ترخيص بأكتوبر.

وكشفت تحريات مباحث الجيزه أن منظم الحفل يدعى "نادر.ص" مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، استأجر فيلا بكمباوند تابع لدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، لاستغلال الفيلا والمساحة الخضراء الخاصة بها فى إقامة مسرح والرقص بها.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن منظم الحفل اتفق على سداد المبلغ عقب الانتهاء من الحفل، وفور تركيب أجهزة الصوت وإقامة المسرح بدأ عدد من المدعوين للحفل الحضور حتى بلغ عددهم ما يقرب من 100 شخص، وعزفت الفرقة موسيقى الميتال المصحوبة ببعض الرقصات والطقوس الخاصة بتلك الموسيقى الغربية.

واستدعى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر نجل صاحب الفيلا، الذى أكد أنه يرغب فى إنهاء الحفل، حيث إنه لم يعرف أن الحفل خاص بموسيقى الميتال وأنه أعتقد أنه حفل يحيه مطرب مشهور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الفيلا، وتم فض الحفل والقبض على منظمه الذى يحمل الجنسية الأمريكية واثنين آخرين، أحدهما مهندس صوت والثانى مسئول عن الضوء. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

مصدر: منظم حفل موسيقى "الميتال" بأكتوبر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية

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