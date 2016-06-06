مصرع راعى غنم صدمه جرار زراعى بكوم حمادة فى البحيرة

لقى راعى أغنام مصرعه، صدمه جرار زراعى بطريق الخطاطبة، كوم حمادة بالبحيرة، أثناء ركوبه دابة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ من مركز شرطة كوم حمادة بحادث تصادم بطريق الخطاطبة كوم حمادة أمام قرية دمشلى دائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير جرار زراعى بدون لوحات، تابع لمركز البحوث الزراعية بالبريجات، قيادة نبيل حامد موسى 40 سنة، ومقيم علقام دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدابة يركبها مبروك محمد محمد 50 سنة، غنام، مقيم الشهداء منوفية، ما أدى لوفاته ونفوق الدابة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام،

>وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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