"أمن القاهرة" تطارد الإشغالات فى رمضان وتضبط 94 بائعا وتنفذ 652 إزالة

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (المطرية، مدينة السلام، مصرالجديدة، مدينة نصر، القاهرة الجديدة، الشروق، الأزبكية، الموسكى، الجمالية، روض الفرج ، بولاق أبوالعلا، الحدائق، شبرا، حلوان، مصرالقديمة، البساتين، المقطم، الشرابية، السيدة زينب).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (641) إزالة إدارية، وتحرير (146) مخالفة إشغال طريق، و(92) مخالفة تلوث بيئة، و(107) مخالفات إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، وضبط (94) بائع جائل، و(3) مخالفة شهادة صحية، و(7) مخالفات شروط الترخيص، ورفع (10) عربات يد، و(7) تروسيكلات لبيع الفاكهة، و(11) لافتة إعلانات، و(7) عربات كارو، و(7) عربات فول، وتنفيذ (11) قرار إزالة، وتنفيذ (11) قرار إخلاء وهدم، و(40) حاجز حديدى، و(2) تاندة، ورفع (3) عدادات، وتنفيذ قرار تسليم.

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بأول رمضان ويشدد على منع التكدسات

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