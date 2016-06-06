7 خطوات لإعداد مائدة إفطار رمضان

تحلو دعوة الأصدقاء والمقرّبين على وجبات الإفطار في رمضان، حيث يترتّب على كل سيدة الاهتمام بترتيب مائدة الطعام بشكل يلائم المدعوين في ظل أجواء روحانية مريحة. لذا، لا بد لها من اتباع الخطوات الآتية:

1. اختاري مفرش المائدة والمناديل بألوان فاتحة مريحة للنظر ومنسجمة مع بعضها، لفتح شهية الضيوف على الأكل ضمن أجواء مريحة تعمّها البساطة والسلام.

2. استعملي أواني الفضّة والكريستال.

3. وزّعي الأطباق بأحجام مختلفة لتناسب الأطعمة المقدّمة. ولا بد من تخصيص كؤوس للماء وأخرى للمشروبات بأشكال مختلفة، فضلاً عن ترتيب الملاعق والشوك والسكاكين الخاصّة بكل ضيف.

4. وزّعي عبوات البهارات والتوابل على جانب المائدة.

5. ضعي الطبق الرئيس في منتصف المائدة، حتى يكون قريباً من جميع الجالسين.

6. وزّعي المقبلات بأطباق عدة صغيرة، لتكون سهلة التناول من قبل المدعوين.

7. استعيني بالـ"إكسسوارات" الرمضانية، لا سيما الفوانيس والزهور المجفّفة للتزيين، بهدف إضفاء أجواء تتلاءم مع الشهر الفضيل.