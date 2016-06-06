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منظمة أممية: 20 ألف سورى نزحوا من منبج فى محافظة حلب بسبب المعارك

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منظمة أممية: 20 ألف سورى نزحوا من منبج فى محافظة حلب بسبب المعارك منظمة أممية: 20 ألف سورى نزحوا من منبج فى محافظة حلب بسبب المعارك
أعلنت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين أن 20 ألف سورى نزحوا من مدينة منبج فى محافظة حلب بسبب المعارك الدائرة هناك.

وأضافت الوكالة - فى تقرير أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة من جهة، وتنظيم داعش و"جبهة النصرة" من جهة أخرى، أجبرت 20 ألف مدنى على مغادرة المدينة.

وأشار التقرير إلى وجود احتمال بأن يواجه الناس "عراقيل" للخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وأن هناك حاجة ماسة لأن يتوفر لهم المأوى ومياه الشرب والطعام والرعاية الصحية، محذرة من أن عدد النازحين قد يصل إلى 216 ألف حال تواصل المعارك.

ويواصل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، وهم غالبية كردية تقدمهم باتجاه مدينة منبج، والطبقة، ومدينة الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش فى سوريا.

وحسب احصائيات للأمم المتحدة أدى النزاع المسلح فى سوريا منذ مارس عام 2011، إلى مقتل أكثر 220 ألف شخص.
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