مسئول ليبى يؤكد عدم حدوث تضخم مالى جراء أزمة نقص السيولة

أكد عضو مجلس الدولة الليبى "أحمد همومة" عدم حصول أى تضخم مالى بسبب الأزمة الحالية التى نتجت عن طباعة العملة لحل نقص السيولة بالبلاد.

يذكر أن المصرف الليبى بالشرق قام بطباعة 4 مليارات دينار فى روسيا، وصل منها ملياران، وبدأ المصرف المركزى فى توزيعها على المصارف بالشرق.

وقال همومة - فى تصريح صحفى اليوم - إنه مهما تم ضخ من عملة محلية فى الوقت الحالى فإنها لن تؤثر فى حجم العملة الليبية، أو انخفاض سعرها أمام الدولار، مستدلاً باستمرار وجود عجز فى العملة الليبية وعدم وجود تأثير إيجابى لها فى تغطية إحتياجات المواطنين حتى الآن.

وأضاف أن ما يمكن تداوله من العملة الجديدة، أقل من المتوقع ويقدر بمليارين، مبيناً أن ما يفترض تداوله فى السوق هو 23 مليار دينار.