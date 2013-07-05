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مؤيدو مرسي يخططون لمهاجمة الجيش مرتدين أزياء عسكرية للإيحاء بانقسام القوات المسلحة

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مؤيدو مرسي يخططون لمهاجمة الجيش مرتدين أزياء عسكرية للإيحاء بانقسام القوات المسلحة مؤيدو مرسي يخططون لمهاجمة الجيش مرتدين أزياء عسكرية للإيحاء بانقسام القوات المسلحة

كتب : محمد عاشور منذ 26 دقيقة

كشف مصدر مطلع في محافظة سوهاج أن بعض الجماعات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، تعتزم تنفيذ مخطط لإيهام الشعب المصري والعالم بحدوث انقسام داخل القوات المسلحة.

وقال الإعلامي خيري رمضان في برنامجه "ممكن" على قناة "سي بي سي" منذ قليل أن المصدر أكد أن هذه الجماعات ستقوم بمهاجمة مديرية أمن سوهاج بالأسلحة النارية لتدفع قوات الجيش للتدخل لحماية المديرية، على أن يظهر في المشهد عدد كبير من أفراد هذه الجماعات يرتدون الزي العسكري ويطلقون النار على القوات المسلحة.

ويهدف المخطط إلى الإيحاء أمام كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين بأن هناك ضباط وأفراد من الجيش يؤيدون مرسي وأن هناك انقساما داخل القوات المسلحة.

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