أوقاف البحر الأحمر: بطاقة الرقم القومي شرط للإعتكاف بالمساجد خلال رمضان‎

مراسل«ONA»:

> أكد الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المديرية خصصت 12 مسجدًا للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك بمختلف مدن المحافظة، وذلك وفقاً لعدد من المعايير منها مساحة المسجد، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للمعتكف- حماية للمعتكف وليس للمسجد.

وقال ثابت في تصريح صحفي، إن صلاة التراويح ستقتصر علي الميكروفونات الداخلية للمساجد، كما تم تخصيص 4 مساجد لختم القرآن خلال شهر رمضان و70 مسجد لقيام الليل والتهجد.

> وأوضح، أنه لا مكان للأحزاب أو التيارات السياسية والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات بالمساجد خلال رمضان أو حتى ساحات فى عيد الفطر المبارك، داعياً الجميع بالبعد عن الأفكار المتشددة التي تهدم ولا تبنى، بالاضافة الي تنظيم ملتقيات للفكر الإسلامي ومحاضرات دينية بالتنسيق مع الوزارة .