مستشفى بلبيس: 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية

وكان مجموعة من البلطجية قد اقتحموا قسم الاستقبال بمستشفى بلبيس العام ،أول أمس ، وقاموا بتحطيم كافة محتويات الغرف، بعد علمهم بأن زميلهم المسجل الذي لقي مصرعه على يد الشرطة، في حالة حرجة ولا يمكن إسعافه.
وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي يفيد مصرع "أحمد نجرو" 45 مسجل خطر برصاص الشرطة ،على خلفية مشاجرة بينه وبين آخرين ، بمنطقة أرض علوان وقيامه بإطلاق أعيرة نارية في المشاجرة.
وبعد إصابته قام عدد كبير من زملائه بحمله إلى مستشفى بلبيس العام، وعند علمهم بأن حالته حرجة ولا يمكن إسعافه ، قاموا بتحطيم استقبال مستشفي بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بالكامل ، ومحاصرة المستشفى وإطلاق أعيرة نارية على الأطباء.
تمكنت قوة من المباحث من ضبط 9 من المتهمين بالتجمهر واقتحام المستشفي وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
>بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية
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