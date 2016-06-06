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مستشفى بلبيس: 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية

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مستشفى بلبيس: 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية مستشفى بلبيس: 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية
كشفت المعاينة التى قام بها فريق من أعضاء النيابة العامة بمدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، عن وجود تلفيات بقسم الاستقبال بمستشفى بلبيس،وتحطيم نوافذ الغرف وعدد من الأدوات الطبية والأجهزة ، وقدر مدير المستشفى التلفيات بمبلغ 150 ألف جنيه.

وكان مجموعة من البلطجية قد اقتحموا قسم الاستقبال بمستشفى بلبيس العام ،أول أمس ، وقاموا بتحطيم كافة محتويات الغرف، بعد علمهم بأن زميلهم المسجل الذي لقي مصرعه على يد الشرطة، في حالة حرجة ولا يمكن إسعافه.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي يفيد مصرع "أحمد نجرو" 45 مسجل خطر برصاص الشرطة ،على خلفية مشاجرة بينه وبين آخرين ، بمنطقة أرض علوان وقيامه بإطلاق أعيرة نارية في المشاجرة.

وبعد إصابته قام عدد كبير من زملائه بحمله إلى مستشفى بلبيس العام، وعند علمهم بأن حالته حرجة ولا يمكن إسعافه ، قاموا بتحطيم استقبال مستشفي بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بالكامل ، ومحاصرة المستشفى وإطلاق أعيرة نارية على الأطباء.

تمكنت قوة من المباحث من ضبط 9 من المتهمين بالتجمهر واقتحام المستشفي وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

مستشفى بلبيس 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية (1)

مستشفى بلبيس 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية (2)

مستشفى بلبيس 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية (3)

مستشفى بلبيس 150 ألف جنيه تلفيات قسم الاستقبال بعد تحطيمه من بلطجية (4)


>بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية
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