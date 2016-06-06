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بالصور.. عمال شركة "مساهمة البحيرة" يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا

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بالصور.. عمال شركة "مساهمة البحيرة" يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا بالصور.. عمال شركة "مساهمة البحيرة" يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا
عاود عمال شركة مساهمة البحيرة التظاهر فى أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، أمام مقر الشركة وسط الإسكندرية، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، ورفع العاملون لافتات كتبوا عليها "عمال شركة مساهمة البحيرة بدون مرتبات منذ 15 شهرا"، "نقابة الشركة باطل"، "إقالة رئيس الشركة".

وقال العمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عمالا لم تتقاض مرتباتها منذ 15 شهرا، وسط ما يعانيه العمال من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة، خاصة ونحن فى شهر رمضان الكريم، وطالبوا بإقالة رئيس الشركة، وتعيين رئيس جديد يستطيع توفير فرص مشروعات تدر دخل على الشركة وترفعها من عثرتها.

عمال شركة مساهمة البحيرة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا (1)

عمال شركة مساهمة البحيرة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا (2)

عمال شركة مساهمة البحيرة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتب 15 شهرا (3)


>طلب إحاطة لوزير الزراعة حول معاناة العاملين بإحدى شركات استصلاح الأراضى

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